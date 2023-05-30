Дачник со стажем рассказал, что надо делать, чтобы извести малиново-земляничного долгоносика

Малиново-земляничный долгоносик - гроза клубники. Он наносит серьезный ущерб растениям, значительно сокращая урожай. Что с этим делать, посоветовал дачный профи.

Вредитель начинает свою бурную деятельность по уничтожению урожая, когда начинают образовываться бутоны на малине и садовой землянике. Это пора размножения долгоносика.

Самки жука откладывают большое количество яиц. Из ниж выходят личинки и пьют сок цветоносов клубники.

Конечно же, об урожае после этого не может быть и речи.

Эффективны против долгоносика препараты, которые специально созданы для таких целей: Биокил, Алатар, Актара.

Есть и народные средства. Например настой для опрыскивания из чистотела и шелухи лука. Насыпаем в трехлитровую банку 2 жмени шелухи лука, одну горсть листьев чистотела.

Завариваем кипятком. Настой готовится сутки после чего процеживается и применяется для обработок. Опрыскать нужно все растение полностью, обильно, чтобы жидкость стекала по нему.

Каждые 10 дней все повторяем.

Настой на основе нашатыря и борной кислоты готовится так. Два грамма кислоты разводим в литре горячей воды.

Добавляем нашатырь - 2 ч. л., потом доливаем 4 литра чистой холодной воды. Опрыскиваем места скопления вредителя.