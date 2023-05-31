В Польше опасаются гражданской войны из-за принятия закона о «влиянии России»

По словам обозревателя, к этому может привести деятельность специальной комиссии, созданной для изучения "влияния России" в стране.

Войцех Кось считает, что глава Польши Анджей Дуда якобы для "искоренения агентов Кремля", будет пользоваться комиссией, чтобы бороться с политической оппозицией.

Так, его главной мишенью может стать лидер оппозиционеров Дональд Туск.

На фоне предстоящих осенью парламентских выборов, такая ситуация выглядит совсем неоднозначной и может привести к гражданской войне в стране.

Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как внутри, так и за ее пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше.

Такое заявление сделала Шимон Головня, лидер партии "Польша 2050".