Вишне, груше и яблоне необходимо подбирать подходящих соседей в саду

Вишня хорошо себя чувствует в саду в соседстве со сливой, черешней и виноградом. А вот рядом с овощными культурами, цветами, смородиной, яблоней или облепихой ее лучше не высаживать.

Грушу лучше не сажать с яблоней: ошибка, которую допускают многие садоводы. Яблоня будет забирать больше влаги и полезных веществ, и груше ничего не достанется. С грушей можно сажить виноград, рябину и черную смородину.

Рядом с яблоней можно смело сажать малину и другие ягодные кустарники, кроме подсолнухов и ландышей, т. к. они выделяют вещества, препятствующие усвоению яблоней витаминов и питательных веществ. Также не лучшим соседством будет черемуха, крыжовник, черная смородина, персик, вишня и калина.