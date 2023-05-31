Тара Рид прибыла в Россию и хочет получить российское гражданство

Тара Рид, обвинившая президента Джо Байдена в изнасиловании, прибыла в Россию как туристка, и хочет получить российское гражданство. По словам женщины, эпизод с насилием случился в 1993 году, гда она работала в Конгрессе США.

Она заявляла в полицию о домогательствах, но расследование не было проведено. После того как в 2020 году Рид выдвинула обвинения против Джо Байдена, ей якобы стали угрожать тюремным заключением и физической расправой.

В 2018 году Тара Рид оказалась в заключении в Вашингтоне на шпионаж. Сейчас она заявляет, что не считает Россию врагом, и будет просить Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.