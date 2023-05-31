Физиотерапевт рассказал, как определить, сколько человеку осталось жить

13:15 2023-05-31

Физиотерапевт Келли Старет посоветовал сделать одно упражнение, чтобы понять, сколько человеку осталось жить.

Физиотерапевт Келли Старет рассказал, что всего одно упражнение поможет определить примерную продолжительность жизни человека. Для этого нужно проделать всего одно простое упражнение.

По словам Старета показателем долголетия является состояние опорно-двигательного аппарата. Людям от 51 до 80 лет для его оценки нужно стать на пол, скрестить ноги, сесть по-турецки, а затем встать.

Если выполнение этого упражнения не создает трудностей, значит опорно-двигательный аппарат находится в хорошей форме, и вы проживете долго. Также Старет отметил, что у азиатов реже встречаются артриты как раз из-за привычки сидеть на полу в позе по-турецки.

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