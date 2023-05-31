Ольга Бузова созналась, что не занималась сексом более двух лет

Ольга Бузова рассказала, что интима у нее не было уже более двух лет. Причиной она назвала отсутствие любви. По словам певицы секс для нее не самое главное.

Напряжение она сбрасывает в спортзале, занимаясь боксом или на концертах. А важна для Бузовой любовь. Но пока в личной жизни знаменитости затишье.

Причиной, почему она не может найти свое личное счастье, Бузова называет силу своего характера. Мужчины, по ее мнению, просто побаиваются ее сильного характера и власти.