Ирина Салтыкова рассказала, что из-за известности ей приходится сдерживать свои интимные порывы

57-летняя темпераментная красотка Ирина Салтыкова заявила, что у нее есть большое желание физической близости, но ей приходится сдерживать себя. Причина тому ее публичность.

Чтобы избежать сплетен и скандалов, Ирине приходится контролировать свое поведение. Но, если она не была бы знаменитой, то обязательно бы позволила своим желаниям дать волю.

Сейчас Ирина Салтыкова не замужем, о ее личной жизни мало что известно. Со своим бывшим мужем Виктором Салтыковым она развелась более тридцати лет назад.