Золой нельзя подкармливать многие культуры

Казалось бы, зола - именно то натуральное и сбалансированное удобрение, которое подходит всем садово-огородным культурам. Однако это не так.

В состав этой подкормки входят магний, фосфор и кальций, которые необходимы для нормального плодоношения растений. Кроме того, зола отлично раскисляет почву.

Но те растения, которые предпочитают кислую почву, как раз-таки нельзя удобрять золой. Например, редис под воздействием золы уйдет в стрелку и попросту не даст урожая.

То же самое произойдет и с арбузом. При внесении в почву золы в арбузах нарушится водный обмен, они перестанут расти и впоследствии просто сгниют.

Щавель любит слабокислую почву, а поэтому прекратит рост сразу после зольной подкормки. Не понравится она и цветам: календуле, лаванде, азалии, камелии и гортензии.

Хвойные растения и можжевельники тоже категорически плохо переносят золу, поэтому не стоит даже пытаться подкармливать их ею.