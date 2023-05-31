Бликен: глава Минобороны КНР Ли Шанфу отказался от встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином

«Достойно сожаления, что встреча, которую искал со своим китайским коллегой министр Остин, не состоялась», — сказал Блинкен.

Накануне американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона заявила, что Пекин ответил отказом на предложение Вашингтона провести встречу министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу.

Данная встреча могла бы состояться на полях сингапурской конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», которая пройдёт в Сингапуре в период со 2 по 4 июня.