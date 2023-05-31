Дачники объяснили, зачем закапывают пластиковую бутылку рядом с кабачками

Дачники придумали лайфхак, как доставить воду прямо к корням растения. Единственное, что для этого необходимо – пластиковая бутылка.

В дне такой емкости проделывают многочисленные отверстия, а затем закапывают ее в грядку с кабачками.

Доступ к горлышку должен остаться свободным. Для полива растений воду из шланга льют в бутылку, а оттуда она через отверстия попадает к корням кабачка.

Главное условие такого полива – закопать бутылку достаточно глубоко и не забывать регулярно поливать грядку.