Дачный эксперт развеял сомнения: нужно ли обрывать картофельные цветы

Можно обрывать, можно оставлять цветы, вреда от этого точно не будет. Но будет ли польза, есть ли смысл в таком действии?
Разберемся, почему некоторые дачники все-таки обрывают картофельные цветки.
Обосновывается это так. Цветы забирают питательные вещества у картофеля, потом появляются семена, и берут еще больше сил и энергии растения. От этого страдают клубни, формируются мелкие и с плохим вкусом.
Также сторонники обрывания цветков утверждают, что от цветов растение не получает особой пользы.
Но некоторые все-таки выступают против этой процедуры.
Причины такие: цветы привлекают насекомых, опыляющих растения, нарушение естественного природного цикла плохо сказывается на развитии растения, нет никаких доказательств тому, что обрывание цветов ведет к большим клубням.
А также, сохраняя цветы, мы соберем качественные семена, из которых потом можно вырастить картофель с сохранением всех сортовых характеристик.
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