Дачный эксперт развеял сомнения: нужно ли обрывать картофельные цветы

Можно обрывать, можно оставлять цветы, вреда от этого точно не будет. Но будет ли польза, есть ли смысл в таком действии?

Разберемся, почему некоторые дачники все-таки обрывают картофельные цветки.

Обосновывается это так. Цветы забирают питательные вещества у картофеля, потом появляются семена, и берут еще больше сил и энергии растения. От этого страдают клубни, формируются мелкие и с плохим вкусом.

Также сторонники обрывания цветков утверждают, что от цветов растение не получает особой пользы.

Но некоторые все-таки выступают против этой процедуры.

Причины такие: цветы привлекают насекомых, опыляющих растения, нарушение естественного природного цикла плохо сказывается на развитии растения, нет никаких доказательств тому, что обрывание цветов ведет к большим клубням.

А также, сохраняя цветы, мы соберем качественные семена, из которых потом можно вырастить картофель с сохранением всех сортовых характеристик.