Садовод со стажем назвал всех вредителей, которые могут угрожать малиновому кусту

Паразиты, которые часто атакуют малинник, составляют довольно обширный перечень. Познакомимся с ними поближе.

Малинная тля - мелкое насекомое, которое любит сок растения. Очень быстро размножается и наносит большой урон кусту.

Малинный жук обожает побеги и листья кустарника. Особенно опасен для молодых растений, резко снижает количество урожая.

Малинные мухи делают кладки яиц на листовых пластина, ветках малины. Личинки же потом питаются листьями и побегами, постепенно губят кустарник.

Малинный клещ тоже очень миниатюрный, но вреда приносит много. Питается соком листьев и побегов. Из-за него листья желтеют и осыпаются, урожай падает.

Бороться с паразитами можно современными средствами, которые есть в магазине. Если вы против химических препаратов, пользуйтесь биологическими веществами или народными рецептами.