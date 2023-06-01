Что делать, чтобы морковь не выросла слишком твердой: советы опытных огородников

00:57 2023-06-01

Морковь может вырасти сочной и сладкой, а может – жесткой и безвкусной. Все зависит от ухода за растением.

Главная ошибка, из-за которой морковь вырастает твердой – это неправильная организация полива.

Жесткость корнеплода чаще всего связана с нехваткой воды. При выращивании моркови необходимо постоянно увлажнять почву.

После появления всходов растение поливают дважды в неделю, на этапе формирования корнеплодов – раз в неделю, но более обильно.

Осенью нужно всего три полива в месяц. Но и чрезмерного увлажнения почвы морковь не любит. В этом случае корнеплоды будут маленькими и невкуными.

Показать следующие комментарии
Фото