С 1 июня белорусским водителям придется обходиться без «зеленой карты»

Как сообщается в Белорусском бюро по транспортному страхованию, все договоры, у которых действие заканчивается после 31 мая, автоматически анулируются в полночь 1 июня.

Владельцы автомобилей с белорусскими номерами теперь будут заключать договор пограничного страхования в пунктах пропуска, въезжая в соседние страны.

Документы по страхованию, оформленные в Польше, Литве, Латвии, будут признаваться всеми членами Европейской экономической зоны, включая страны Евросоюза, Норвегию и Исландию, а также Швейцарией.

Чтобы въехать на территорию Великобритании, нужно получить отдельный полис пограничного страхования в местной организации.