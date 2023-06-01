Палата представителей США одобрила долговой компромисс

Большинство законодателей в Конгрессе в среду вечером (по местному времени) проголосовали за законопроект, который приостанавливает действие потолка долга США до 2025 года и значительно ограничивает запланированные государственные расходы на следующие два года.

«Это соглашение является хорошей новостью для американского народа и для американской экономики», — заявил президент США Джо Байден в заявлении, опубликованном канцелярией президента США после голосования.

Вслед за Палатой представителей проект должен одобрить и Сенат, а президент Байден должен подписать закон.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что неплатежеспособность может произойти 5 июня, то есть уже в следующий понедельник.