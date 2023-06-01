Индонезия планирует выдавать богатым иностранцам «золотые визы» на 5-10 лет

Такое решение на днях озвучил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиагу Уно.

Власти страны считают, что это позволит привлекать сюда только благонадежных туристов. В особенности это касается острова Бали.

Предполагается, что для получения индонезийской "золотой визы" иностранные граждане должны иметь солидные счета в банках и соответствовать нескольким критериям.

По мнению индонезийских властей, долгосрочная "золотая виза" будет представлять большой интерес для привлечения в Индонезию иностранных инвесторов и предпринимателей. Таким образом здесь попытаются значительно расширить сферы бизнеса и туристических услуг.

Выдачу элитных виз планируют начать буквально через несколько недель. За границей уже наметился на них определенный спрос.