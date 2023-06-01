Путин наградил орденом Мужества главу Шебекинского городского округа Жданова

В четверг, 1 июня, Владимир Путин издал указ президента России, которым постановил наградить орденом Мужества Владимира Жданова, который является главой администрации Шебекинского городского округа Белгородской области. Именно этот район приграничных российских территорий чаще прочих подвергается обстрелам со стороны вооружённых сил Украины.

Характерно, что в том же выступлении, где Владимир Путин сообщил о награждении Жданова, российский лидер признался, что минувшей ночью он спал меньше обычного, отметив, что "так получилось".