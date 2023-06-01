Поклонников возмутила светская жизнь Аллы Пугачевой в Израиле

Алла Борисовна ведет в Израиле активную светскую жизнь. За последнее время она побывала на концертах коллег Андрея Макаревича, Манижи, Земфиры, Валерия Меладзе и Лаймы Вайкуле.

Поклонников это возмутило, ведь в России Пугачева редко выходила в свет. И они в комментариях стали просить артистку объясниться, к чему такие резкие перемены в поведении.

Другие подписчики предположили, что Пугачева своими светскими появлениями пиарит концерты своего мужа Максима Галкина. Сейчас он главный добытчик в звездном семействе, и у пары подрастает двое детей.