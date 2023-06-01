Как использовать уксус для борьбы с колорадским жуком: в огороде не останется ни одного вредителя

Для борьбы с колорадским жуком активно использовался уксус. Многие дачники применяют этот способ и сейчас.
Для приготовления средства нужно влить в 10-литровое ведро воды 100 мл столового уксуса и добавить туда же 200 г горчичного порошка.
Далее раствор хорошо перемешивается и используется для опрыскивания растений в сухую погоду.
Средство на основе уксуса не навредит растениям, уничтожит не только колорадского жука, но еще и слизней, тлю, а также многих других вредителей.
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