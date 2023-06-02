Швейцарский парламент проголосовал против передачи оружия Украине

Национальный совет в Берне проголосовал 98 против 75 против законопроекта, известного как «Лекс Украина».

В парламенте разгорелась дискуссия о традиционно строгом нейтралитете Швейцарии.

Несмотря на сильное давление со стороны Киева и его сторонников, Швейцария не разрешает странам, владеющим оружием швейцарского производства, экспортировать его в Украину.

Заявки Германии, Испании и Дании были отклонены со ссылкой на швейцарский Закон о военных материалах, который запрещает поставки оружия в зоны боевых действий.