Дерево смерти: почему опасна манцинелла и правда ли, что она способна убить

Манцинелла растет в тропических лесах Центральной и Южной Америки, на Карибских островах, а также американском штате Флорида. Как все молочайные, она выделяет млечный сок, который есть во всех частях растениях. Этот сок отличается невероятной ядовитостью.

Все дело в том, что в составе сока такое вещество, как форбол. Оно способно растворяться в воде и, если человек случайно окажется под деревом во время дождя, капающие с листьев капли могут вызвать ожог.

В свое время местные племена пропитывали ядом этого дерева наконечники своих стрел. Когда такая стрела попадала в человека, тот умирал мучительной смертью.

Несмотря на опасность, манцинелла привлекает туристов необычной формой и красивыми плодами, которые похожи на яблочки. Если приблизиться к дереву, можно отправиться, просто прикоснувшись, не говоря о том, чтобы съесть плод.

Яд при контакте с кожей вызывает жжение, покраснение и опухание. Если этот яд попадет в глаза, то возникнет сильная боль, слезотечение, отек. При попадании внутрь яд вызывает тошноту, желудочные боли, головокружение, обморок.

Но, к счастью, есть и противоядие от яда манцинеллы, но получить его для спасения нужно немедленно.

Вообще к этому дереву лучше не подходить вообще. Вокруг городов его выкорчевывают, но уничтожить манцинеллу тоже было непросто. Когда деерво поджигали, его дым тоже был токсичным - как и млечный сок.