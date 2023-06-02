Дерево смерти: почему опасна манцинелла и правда ли, что она способна убить

Манцинелла растет в тропических лесах Центральной и Южной Америки, на Карибских островах, а также американском штате Флорида. Как все молочайные, она выделяет млечный сок, который есть во всех частях растениях. Этот сок отличается невероятной ядовитостью.
Все дело в том, что в составе сока такое вещество, как форбол. Оно способно растворяться в воде и, если человек случайно окажется под деревом во время дождя, капающие с листьев капли могут вызвать ожог.
В свое время местные племена пропитывали ядом этого дерева наконечники своих стрел. Когда такая стрела попадала в человека, тот умирал мучительной смертью.
Несмотря на опасность, манцинелла привлекает туристов необычной формой и красивыми плодами, которые похожи на яблочки. Если приблизиться к дереву, можно отправиться, просто прикоснувшись, не говоря о том, чтобы съесть плод.
Яд при контакте с кожей вызывает жжение, покраснение и опухание. Если этот яд попадет в глаза, то возникнет сильная боль, слезотечение, отек. При попадании внутрь яд вызывает тошноту, желудочные боли, головокружение, обморок.
Но, к счастью, есть и противоядие от яда манцинеллы, но получить его для спасения нужно немедленно.
Вообще к этому дереву лучше не подходить вообще. Вокруг городов его выкорчевывают, но уничтожить манцинеллу тоже было непросто. Когда деерво поджигали, его дым тоже был токсичным - как и млечный сок.
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