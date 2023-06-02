Лайма Вайкуле рассказала, что они с Ротару перестали общаться

Лайма Вайкуле в интервью обмолвилась, что не общается со своей бывшей подругой Софией Ротару. Сама Ротару комментариев не дает.

Друг Ротару Сергей Лавров сказал, что София Михайловна по собственному решению не хочет общаться с Вайкуле из-за ее политически окрашенных высказываний.

Сама Вайкуле в недоумении, куда исчезла Ротару. Украинка пока приостановила концертную деятельность, и не комментирует политическую ситуацию.