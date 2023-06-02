Лайма Вайкуле высказалась в поддержку русского языка в Латвии

По ее словам, разногласия по поводу русского языка были еще в 90-е годы. Но язык ничего плохого не делает, бояться нужно не языка, а плохих людей.

Так Вайкуле отреагировала на заявления с критикой о том, что она общается со своей публикой на русском языке.

Певица сказала, что латвийское правительство ошиблось, когда в 90-е годы оттолкнуло русскоязычных жителей Латвии. Им нужно было помочь интегрироваться и получить гражданство.