Поклонники боятся, что Волочкова заболеет из-за того, что почти голодает

В своих соцсетях Анастасия рассказала, как поддерживает свою фигуру в идеальной форме. Секрет в том, что балерина практически ничего не ест, боясь поправиться.

При скудном питании она дает себе ощутимую физическую нагрузку. Волочкова утверждает, что такие меры на ней не сказываются, и она чувствует себя прекрасно.

Анастасия сказала, что в день съедает кусочек отварного цыпленка и бульон. Подписчики после такого признания стали беспокоиться о здоровье балерины.