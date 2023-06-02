После пересчета баллов ЦЭ по новой методике оценки абитуриентов улучшились

Обновленные результаты абитуриенты узнали уже 2 июня. Большинство из них получили более высокую оценку, чем при применении прошлой методики.

Иванец рассказал, что корректность расчета баллов после первого ЦЭ была проверена специальной комиссией.

Члены комиссии пришли к выводу, что при расчете баллов не было допущено ошибок, однако сама схема оказалась слишком сложной для абитуриентов и их родителей.

В связи с большим количеством обращений после первого ЦЭ, комиссия приняла решение упростить методику подсчета и сделать ее более понятной для всех.