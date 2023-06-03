Эрдоган возмущен туристическим шантажом Турции и намерен ответить Евросоюзу быстро и жестко

Власти Турции недовольны частыми отказами в визах турецким гражданам со стороны стран ЕС.

Руководство Турции считает, что шенгенская виза стала применяться как "политический инструмент".

Реджеп Эрдоган выступил с заявлением о том, что он намерен прекратить такой "туристический шантаж".

Согласно материалам турецкой прессы, туркам отказывают в выдаче виз в 5 раз чаще, чем россиянам, находящимся под санкциями.

При этом решение о выдаче визы турецким гражданам занимает несколько месяцев.

После того как в МИД Турции не получили никакого ответа со стороны ЕС на требование разрешить эту ситуацию, Эрдоган сообщил, что будет готовить адекватный ответ на происходящий шантаж, а жителям пообещал разобраться с возникшей проблемой быстро и жестко.