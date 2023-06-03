Ставший прототипом героя из «1+1» Филипп Поццо умер в возрасте 72 лет

Днём 3 июня режиссёры знаменитой кинокартины "1+1" Эрик Толедано и Оливье Накаш сообщили о смерти бизнесмена из Франции Филиппа Поццо, который стал прототипом для одного из главных героев данного фильма. Известно, что Поццо оказался парализован ещё в 1993 году в результате неудачного занятия парапланеризмом.

Начиная с 42-ух лет Филипп Поццо не мог передвигаться самостоятельно без посторонней помощи и инвалидной коляски, и его история легла в основу фильма "1+1", получившего много престижных наград.