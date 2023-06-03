Эрдоган принял присягу, вступив в должность президента Турции на 5 лет

Журналисты российского информагентства ТАСС со ссылкой на своего корреспондента рассказали, что днём 3 июня в Великом национальном собрании Турции Тайип Эрдоган дал публичную присягу на посту президента, повторно вступив в данную должность на срок в пять лет. Ранее Эрдоган победил на выборах турецкого президента, обойдя своего ключевого конкурента Кемаля Кылычдароглу.

Известно, что на церемонии инаугурации Тайипа Эрдогана присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян и американский посол Джефф Флейк, с которым у лидера Турции ранее случился конфликт.