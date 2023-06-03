Генштаб РБ: подразделение радиоэлектронной борьбы создано в Беларуси

3 июня пресс-служба Генерального штаба вооружённых сил Республики Беларусь сообщила о создании в стране нового подразделения РЭБ. Данная информация была подтверждена главой управления радиоэлектронной борьбы при белорусском Генштабе Игорем Данильчиком, который заявил, что на службу в соединения РЭБ Беларуси сегодня поступила новая техника.

По словам Данильчика, белорусское подразделение радиоэлектронной борьбы будет не только препятствовать летательной технике возможного неприятеля, но и средствам его связи.