Антироссийские санкции привели к проблемам в экономике Норвегии

По его словам, в городе Киркенесе оказалось под угрозой закрытия единственное градообразующее предприятие – судоверфь Kimek.

Изначально она была создана для развития сотрудничества между Норвегией и Россией. 90% заказов предприятия приходилось на обслуживание российских рыболовных судов.

Вероятно, Kimek придется уволить многих рабочих, поскольку антироссийские санкции запрещают оказание услуг траулерам из РФ.

Рамишвили отметил, что до введения санкций норвежские бизнесмены активно инвестировали в Россию.