Ученые Университета Бен-Гуриона выяснили, что средиземноморская диета улучшает здоровье мозга

Они обнаружили, что снижение веса у людей, которые придерживаются этой диеты, сокращает возраст мозга на 9 месяцев.
Ранее возраст мозга человека рассчитывался, исходя из внешнего вида и с помощью детального сканирования.
Новое исследование также проводилось посредством сканирования мозга до и после определенного периода соблюдения диеты.
Ученые обращают внимание на то, что изменение образа жизни способно замедлить процесс старения мозга.
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