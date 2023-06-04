Ученые Университета Бен-Гуриона выяснили, что средиземноморская диета улучшает здоровье мозга

Они обнаружили, что снижение веса у людей, которые придерживаются этой диеты, сокращает возраст мозга на 9 месяцев.

Ранее возраст мозга человека рассчитывался, исходя из внешнего вида и с помощью детального сканирования.

Новое исследование также проводилось посредством сканирования мозга до и после определенного периода соблюдения диеты.

Ученые обращают внимание на то, что изменение образа жизни способно замедлить процесс старения мозга.