В субботу 3 июня Байден подписал закон, повышающий потолок госдолга, во избежание дефолта США

Из официального заявления Вашингтона следует, что 3 июня был подписан закон, который повысит потолок государственного долга США до 1 января 2025 года.

Глава Белого дома обратился со словами благодарности к лидерам конгресса, которые способствовали принятию соответствующего документа.

Ранее Джо Байден договорился с законодателями о том, что будет принимать меры по недопущению дефолта в США.

Подробности сделки не сообщаются, известно, что после введения закона будут заметно сокращены траты, при этом "критически значимые программы для трудового народа" будут под защитой.