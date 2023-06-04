Из заявления Жовквы, сделанного во время интервью Times, следует, что украинской армии недостает артиллерии, танков, бронетехники.

3 июня в беседе с The Wall Street Journal Владимир Зеленский снова утверждал, что войска Украины готовы начать контрнаступление.

Первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа прокомментировал это заявление. Чепа считает, что свои слова Зеленский произнес лишь для привлечения новых поставок вооружения.

Из комментария Алексея Чепы:

Все слабее и слабее, Украина имеет все меньше и меньше возможностей для контрнаступления. Единственное, на что они способны, — это на теракты, которые они пытаются совершить.

До этого на официальном сайте Зеленского была опубликована петиция, призывающая предоставить Украине доступ к тактическому ядерному оружию Альянса.

Суть обращения сводится к следующему: власти Киева должны подготовить законопроект, предоставляющий Украине доступ к ядерному натовскому оружию на пять лет.