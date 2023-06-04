Лавров утверждает, что Запад хочет внести раздор между Россией и Беларусью

Надежда Баринова, директор Историко-документального департамента МИД России, произнесла послание министра во время проведения форума.
Его суть сводится к тому, что страны Запада пытаются цинично фальсифицировать историю.
Из приветственной речи Сергея Лаврова:
Переписываются учебники, искажаются и передергиваются факты, сносятся памятники. Цель очевидна — посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм, поссорить наши братские народы в расчете не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства.
Глава российского МИД отметил, что бороться с деструктивными действиями Запада можно, воссоздавая объективную картину прошлого.
В Москве провели первый белорусско-российский форум историков, где присутствуют ведущие ученые и деятели исторических наук.
3 июня прошло пленарное заседание, где было уделено внимание сотрудничеству белорусских и российских специалистов в области истории.
Обсуждались основы совместной деятельности в сфере исторической политики, общие этапы истории России и Беларуси.
Свое приветствие участникам мероприятия направил также Сергей Алейник, министр иностранных дел Республики Беларусь.
Он определил главную задачу науки, а именно стремление сохранить и защитить историческую правду.