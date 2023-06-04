Претендент на должность президента США Хейли сказала, что заинтересована в союзе с Россией

Выдвигающая свою кандидатуру на пост президента США Никки Хейли, представитель Республиканской партии, нечаянно высказала намерение о заключении союза с Россией.

Позже со стороны ее предвыборного штаба прозвучало опровержение этих слов, объяснение было таким: Никки Хейли просто оговорилась.

Из выступления кандидата в президенты США Хейли:

Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, и поэтому нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем.

Заявление предвыборного штаба об оговорке поступило в субботу 3 июня.

Из сообщения пресс-секретаря Хейли Кена Фарнасо, сделанного в оправдание случайно сказанных слов кандидата в президенты, следует, что "никто не действовал жестче по отношению к России, чем Никки Хейли".