В процессе: Тодоренко и Топалов рассказали о своем разводе

Влад Топалов в ответ на многочисленные домыслы о его разводе с Региной Тодорекно выложил семейное видео, где он проводит время со старшим сыном Михаилом и супругой. Во время обеда артист высказался о распаде семьи.

Невзирая на новости, Регина Петровна не разводится со мной, — заявил 37-летний Топалов.

Тодоренко тоже высказалась на эту тему.

Нет, мы разводимся, мы просто в процессе! — отметила она.

Влад Топалов и Регина Тодоренко вступили в брак в 2019 году. За это время в их отношениях было много трудностей. Телеведущая о них откровенно рассказывала в интервью.

Был момент, когда оказались на грани развода, и я тогда выпалила: „Я с тобой разведусь“. Влад на это ответил: „Развода не дам, будем жить с тобой вечно“, — вспоминала Регина.

Певец не скрывает: он делает все, чтобы сохранить союз. Он устраивает жене свидания и заботится о детях.