Ученые Университета Гутенберга выяснили, что сон с закрытыми окнами снижает стресс и уровень холестерина

При закрытом окне у человека есть возможность спать в тишине. Во время сна мозг особенно восприимчив к шуму, который вызывает стресс.
На фоне этого активизируется выработка гормона кортизола, который способствует повышению давления и росту уровня холестерина в крови.
Ученые утверждают, что такая реакция организма на шум во время сна пришла от предков, для которых посторонние звуки ночью были сигналом опасности.
В связи с этим они рекомендуют на ночь закрывать окна даже летом, особенно тем, кто живет в крупных городах.
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