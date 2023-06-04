Ученые Университета Гутенберга выяснили, что сон с закрытыми окнами снижает стресс и уровень холестерина

При закрытом окне у человека есть возможность спать в тишине. Во время сна мозг особенно восприимчив к шуму, который вызывает стресс.

На фоне этого активизируется выработка гормона кортизола, который способствует повышению давления и росту уровня холестерина в крови.

Ученые утверждают, что такая реакция организма на шум во время сна пришла от предков, для которых посторонние звуки ночью были сигналом опасности.

В связи с этим они рекомендуют на ночь закрывать окна даже летом, особенно тем, кто живет в крупных городах.