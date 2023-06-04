Дачница со стажем рассказала, зачем давать огурцам медовую воду

Оказывается, огурцы тоже любят сладкое. Угостите их десертом на основе меда, и они в благодарность осыпят вас плодами.
Для оздоровления и подкормки огурцов нужно совсем немного сладкой воды.
После этого проблема желтых и сухих листьев больше перед вами не возникнет, а урожай будет сочным, хрустящим.
Под действием меда огурцы быстрее растут и созревают, также медовая подкормка помогает увеличить число завязей и, соответственно, количество плодов.
Удобрение с медом укрепляет иммунитет растений, они реже болеют, легче противостоят вредителям.
Даже для почвы такая водичка полезна: она делает грунт более питательным и плодородным.
Как готовить: берем три чайных ложки меда и растворяем в пяти литрах воды.
Вода используется теплая, мед можно взять старый, засохший, который много лет стоял без дела и был забыт где-то в закутке шкафа.
Мед от этого своих ценных свойств не теряет, есть его вряд ли уже кто-то будет, а вот огурцам - самое то.
Перемешиваем с водой, чтобы мед полностью растворился. Теперь поливаем из расчета по 500 мл на каждый куст. Раствор лучше делать свежим.
Можно также опрыскать этой жидкостью огуречные посадки, кабачки, тыквы. Это привлечет к растениям насекомых-опылителей, чтобы хорошо завязывались плоды.
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