Дачница со стажем рассказала, зачем давать огурцам медовую воду

Оказывается, огурцы тоже любят сладкое. Угостите их десертом на основе меда, и они в благодарность осыпят вас плодами.

Для оздоровления и подкормки огурцов нужно совсем немного сладкой воды.

После этого проблема желтых и сухих листьев больше перед вами не возникнет, а урожай будет сочным, хрустящим.

Под действием меда огурцы быстрее растут и созревают, также медовая подкормка помогает увеличить число завязей и, соответственно, количество плодов.

Удобрение с медом укрепляет иммунитет растений, они реже болеют, легче противостоят вредителям.

Даже для почвы такая водичка полезна: она делает грунт более питательным и плодородным.

Как готовить: берем три чайных ложки меда и растворяем в пяти литрах воды.

Вода используется теплая, мед можно взять старый, засохший, который много лет стоял без дела и был забыт где-то в закутке шкафа.

Мед от этого своих ценных свойств не теряет, есть его вряд ли уже кто-то будет, а вот огурцам - самое то.

Перемешиваем с водой, чтобы мед полностью растворился. Теперь поливаем из расчета по 500 мл на каждый куст. Раствор лучше делать свежим.

Можно также опрыскать этой жидкостью огуречные посадки, кабачки, тыквы. Это привлечет к растениям насекомых-опылителей, чтобы хорошо завязывались плоды.