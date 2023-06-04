Молоко повысит урожайность: как его используют на участке опытные дачники

Молоко полезно не только на столе. Оно также приносит огромную пользу и на огороде, отмечает ученый-агроном, эксперт издания "БелНовости" Анастасия Коврижных.

В частности, с помощью этого продукта можно в разы снизить риск появления и развития многих заболеваний. Для приготовления защитного средства надо приготовить состав, состоящий из 1 части молока и двух частей воды.

Приготовленное по такому рецепту средство защитит от различных видов гнили, табачной мозаики, мучнистой росы. Проводить обработку этим средством надо раз в две недели. Такая мера профилактики также выполняет функцию подкормки.

Но есть рецепт и специальной, классической подкормки, которая, в свою очередь, оказывает на растения защитное воздействие, предотвращая заболевания.

Для этого в 1 л обезжиренного молока надо развести 15 капель йода и ввести смесь в ведро воды. Метод использовать каждые 14 дней.