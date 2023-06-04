Солист Quest Pistols Савлепов упал на пол вниз головой на концерте в Кишинёве

Новостное агентство Russia Today уведомляет, что вечером 4 июня в Кишинёве состоялся концерт украинского музыкального коллектива Quest Pistols, где вокалист данной группы Антон Савлепов упал на пол. В сети распространилась видеозапись, на которой Савлепов становится на край сцены, опустившись на колено, пытаясь таким образом быть ближе к слушателям.

В какой-то момент Антон Савлепов потерял равновесие, упав со сцены вниз головой. Падение певца вышло достаточно амплитудным, из-за чего в концертном зале испуганные посетители подняли шум. К настоящему моменту неизвестно, получил ли Савлепов какие-либо травмы.