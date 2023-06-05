Россия заявила, что предотвратила крупное наступление Украины

Министерство обороны России сообщило, что в воскресенье Украина начала «широкомасштабное наступление» в Донецкой области с участием шести механизированных и двух танковых батальонов.

В нем утверждалось, что украинцы пытались прорвать российскую оборону в том месте, которое Киев считал наиболее уязвимым участком линии фронта, но задача не была выполнена и они не добились успеха.

Москва заявила, что Украина потеряла 250 военнослужащих, а также 16 танков.

Украина месяцами планировала контрнаступление, но она хотела, как можно больше времени для подготовки войск и получения военной техники от западных союзников.

Официальные лица в Киеве предостерегают от публичных спекуляций по поводу наступления, заявляя, что оно может помочь врагу.

На карту поставлено многое, потому что киевское правительство должно показать народу Украины и западным союзникам, что оно может прорвать позиции России, выйти из фактического военного тупика и вернуть себе часть своей суверенной территории.

В понедельник утром командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что войска продвинулись вперед в сторону Бахмута и уничтожили российскую позицию возле города.

В другом месте боевики, выступающие против правительства в Москве, сообщают, что они захватили несколько российских солдат в Белгороде , недалеко от границы с Украиной.

С заявлением выступил Легион «Свобода России» (СРЛ), который назвал это заявление совместным заявлением с Российским добровольческим корпусом (РДК).

Обе группы хотят свергнуть президента Владимира Путина. Они выступают против полномасштабного вторжения в Украину, которое он начал в феврале прошлого года.

Высокопоставленный чиновник Белгорода Вячеслав Гладков ответил, что согласится встретиться с похитителями, если солдаты будут живы. Но позже боевики заявили, что губернатор «не набрался смелости» пойти им навстречу и пленников они выдадут Украине.

Россия обвинила Украину в недавних атаках на ее приграничных территориях, но Киев отрицает свою прямую причастность.

Власти Белгорода заявили, что электростанция загорелась после атаки беспилотника в понедельник утром.

А в Калужской области России, которая граничит с южными районами Москвы, губернатор Владислав Шапша сообщил, что два беспилотника упали на главную дорогу. Шапша сообщил, что взрыва не было, и сейчас территория оцеплена.

Независимого подтверждения ни одной из этих атак не поступало, но Москва утверждает, что Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников с Украины.