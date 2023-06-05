Песков назвал взломом «экстренное обращение Путина» по радио

5 июня глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что сегодня некоторые российские телесети продемонстрировали якобы "экстренное обращение" Владимира Путина, однако в действительности президент не обращался к гражданам. По словам Пескова, попадание дезинформирующих материалов на российские телеканалы произошло в результате взлома.

Известно, что ранее в тот же день жители Воронежской области показали видео, на котором по каналам местной радиостанции якобы транслируется обращение Путина с объявлением о вторжении ВСУ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

Примечательно, что днём ранее советник главы Крыма Олег Крючков также рассказывал о взломе крымских телеканалов, подчеркнув, что на нём показали промо-ролик украинской армии.