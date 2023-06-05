Садовод с опытом назвал самые удачные сорта моркови, проверенные и надежные

Итак пятерка лучших сортов моркови для опытных дачников и новичков.
Самсон
Вес плодов достигает 200 г, по сроку созревания относится к среднеспелым сортам. Морковь хорошо хранится до следующего урожая, подходит для зимних закаток и в свежем виде очень вкусная, сладкая.
Сопрано F1
Это гибрид из разряда среднеранних. Плоды чуть меньше, чем у предыдущей разновидности - 80-160 г. Вкусная, сахаристая, сочная, подходит для долгого хранения, заготовок, свежих салатов. Отличительная особенность - стойкость к стрелкованию и хороший иммунитет к болезням.
Нарбоне F1
Среднеспелая морковь с относительно небольшими плодами цилиндрической формы. Очень яркая оранжевая окраска, сладкий сочный вкус, хрустящая, крепкая. Храниться может очень долго. Масса плодов - 70-85 г.
Сильвано F1
Сорт среднераннего созревания, по весу достигает от 100 до 180 г. Яркий сладкий вкус, устойчивость к ударам, что повышает сроки хранения.
Навал F1
Среднеспелая морковь, масса корнеплода - от 90 до 170 г. Очень урожайный гибрид, дает много плодов с хорошими вкусовыми характеристиками. Подходит для использования в любом виде и для долгого хранения.
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