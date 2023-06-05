Апельсином на самом деле называют китайское яблоко

20:00 2023-06-05

В переводе слово апельсин будет звучать как китайское яблоко, а все дело в истории.

Апельсины впервые попали в Россию из Голландии. Но в Европу этот фрукт был завезен мореплавателями из Китая.

Так, называть заморский фрукт стали на голландский манер appelsien . Но на деле, здесь есть и французский след.

Слово апельсин возникло как словообразовательный неологизм из французского языка. Оно пошло от выражения pomme de Chine. Если перевести словосочетание дословно, то как раз и получится яблоко из Китая.

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