Марк Цукерберг заставит сотрудников работать в офисе три дня в неделю

Цукерберг заявил, что внутрикорпоративное исследование показало, что работа ведется продуктивнее, если сотрудники общаются и делятся идеями лично в процессе работы.

Целью перевода работников компании с удаленки в офис является повышение эффективности труда. Пока появляться в офисе нужно будет три раза в неделю.

В остальное время можно будет продолжать работать из дома. Нововведение планируется внедрить с сентября месяца.