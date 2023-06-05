Марк Цукерберг заставит сотрудников работать в офисе три дня в неделю

21:03 2023-06-05

Владелец Фейсбука запускает кампанию по переводу сотрудников с удаленного формата работы на офисный.

Цукерберг заявил, что внутрикорпоративное исследование показало, что работа ведется продуктивнее, если сотрудники общаются и делятся идеями лично в процессе работы.

Целью перевода работников компании с удаленки в офис является повышение эффективности труда. Пока появляться в офисе нужно будет три раза в неделю.

В остальное время можно будет продолжать работать из дома. Нововведение планируется внедрить с сентября месяца.

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