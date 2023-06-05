На 76-м году жизни умерла звезда фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня

Озолиня родилась в Риге в 1947 году, с 1966 года работала в Художественном театре имени Яна Райниса.

В 1969 году она сыграла свою первую роль в кино. В последствии актриса довольно много снималась, в основном у режиссера Алоиза Бренча.

Всесоюзную известность Озолине принесла роль Марты в телесериале «Долгая дорога в дюнах», вышедшем в 1980 году.

В 1983 году Лилита Озолиня получила звание заслуженной артистки Латвийской ССР.