В ЖКХ объяснили, почему белорусы переплачивают во время планового отключения горячей воды

Продолжая по привычке использовать кран, где раньше текла горячая вода, не все люди осознают, что они будут зря терять свои деньги при проведении коммунальных платежей.

При плановом отключении по стояку будет подаваться холодная вода, но платить за ее потребление придется по счетчику как за горячую.

Таким образом будут получаться лишние переплаты, потому что действующий тариф на потребление горячей воды существенно выше.

Сотрудники ЖКХ настоятельно рекомендуют отключать стояк подачи горячей воды на время проведения профилактических и ремонтных работ теплосетей в целях экономии денежных средств.