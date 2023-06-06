По словам Кеннеди-младшего, Киев замалчивает реальное число своих погибших солдат.

Также политик добавил, что о понесенных потерях дают ложную информацию как в Киеве, так и в Вашингтоне.

Кандидат в президенты уверяет, что власти США скрывают настоящие причины развития военного кризиса на Украине.

Кеннеди-младший отметил, что конфликт планировался в Белом доме неоконсерваторами целых 10 лет.

Они и спровоцировали его начало, а теперь не хотят обсуждать пути мирного разрешения кризиса.

При этом реальных доказательств своим выводам политик не представил.

Согласно данным разведки Евросоюза, приведенным в мае, потери ВСУ в ходе вооруженного конфликта с Россией составили 13 000 человек.