По словам Кеннеди-младшего, Киев замалчивает реальное число своих погибших солдат.
Также политик добавил, что о понесенных потерях дают ложную информацию как в Киеве, так и в Вашингтоне.
Кандидат в президенты уверяет, что власти США скрывают настоящие причины развития военного кризиса на Украине.
Кеннеди-младший отметил, что конфликт планировался в Белом доме неоконсерваторами целых 10 лет.
Они и спровоцировали его начало, а теперь не хотят обсуждать пути мирного разрешения кризиса.
При этом реальных доказательств своим выводам политик не представил.
Согласно данным разведки Евросоюза, приведенным в мае, потери ВСУ в ходе вооруженного конфликта с Россией составили 13 000 человек.