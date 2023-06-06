Бабкина впервые сообщила, почему покинула Модный приговор

Надежда Бабкина объяснила свой уход из программы "Модный приговор" на Первом канале. Исполнительница уверяет, что представители шоу на протяжении долгого времени не искали с ней встреч.

Бабкина ушла из передачи через 12 лет после первого появления в эфире проекта. Артистка заверила, что никаких скандалов не было, она просто тихо ушла.

Надежда Георгиевна заметила, что официально не оформляла отношений с Первым каналом, по этой причине свое увольнение не согласовывала ни с кем.

Знаменитость не устроил тот факт, что 1,5 года было полное затишье со стороны представителей "Модного приговора", а когда ее позвали в другие проекты, отказываться не было причин.

В первый раз об этом певица сообщила в интервью в рамках Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".