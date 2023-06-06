Бабкина впервые сообщила, почему покинула Модный приговор

11:41 2023-06-06

Исполнительница народных песен Надежда Бабкина объяснила, по какой причине ушла из популярного шоу "Модный приговор".

Надежда Бабкина объяснила свой уход из программы "Модный приговор" на Первом канале. Исполнительница уверяет, что представители шоу на протяжении долгого времени не искали с ней встреч.

Бабкина ушла из передачи через 12 лет после первого появления в эфире проекта. Артистка заверила, что никаких скандалов не было, она просто тихо ушла.

Надежда Георгиевна заметила, что официально не оформляла отношений с Первым каналом, по этой причине свое увольнение не согласовывала ни с кем.

Знаменитость не устроил тот факт, что 1,5 года было полное затишье со стороны представителей "Модного приговора", а когда ее позвали в другие проекты, отказываться не было причин.

В первый раз об этом певица сообщила в интервью в рамках Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".

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