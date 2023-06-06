Принц Гарри прибыл на лондонский суд против группы изданий

Сын короля Карла III предстал перед Высоким судом британской столицы во вторник.

Гарри стал первым членом королевской семьи за более чем 130 лет, давшим показания в суде. Ожидается, что он прокомментирует детали оскорбительного репортажа, в том числе о своих отношениях со своей бывшей девушкой Челси Дэви.

Гражданский коллективный иск против издательства Mirror Group Newspapers («Daily Mirror», «Sunday Mirror», «The People») касается дел нескольких знаменитостей, которые обвиняют журналистов в шпионаже за ними.

Основное внимание уделяется тому, насколько вовлеченным был уровень управления.

Из других судебных процессов уже известно, что некоторые бульварные СМИ использовали незаконные методы. Однако издатель отвергает обвинения в текущем процессе.

Всего на обвинения Гарри отведено три дня, а сам процесс продлится до конца июня.

Вердикт по делу ожидается не раньше конца года.

Последним членом королевской семьи, представшим перед судом, была сестра Чарльза, принцесса Анна, которая признала себя виновной в 2002 году и была оштрафована после того, как одна из ее собак укусила двоих детей.

В последний раз член королевской семьи подвергался перекрестному допросу в 1891 году — тогдашний наследник престола принц Эдуард дал показания по делу о мошенничестве в картах.